صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات

لاہور(سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ کے زیرِ اہتمام لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں یونین کونسل سطح پر انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔

 یونین کونسل سطح پر ہونے والے انتخابات میں کارکنان کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی انتخابی عمل کے دوران کارکنان میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے میں آیا اور پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔لاہور، اسلام آباد ،ننکانہ صاحب، فیصل آباد،گجرات،مظفر گڑھ، پاکپتن ،اوکاڑہ ،قصور، چنیوٹ،ٹوبہ ٹیک سنگھ و دیگر شہروں میں \"عوام کو اختیار دو،عوام کو اعتماد دو\"سلوگن کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انتظامیہ کی عدم دلچسپی کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خریدو فروخت دھڑلے سے جاری

نئے ٹریفک قوانین 400 مقدمات درج گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند

ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

2500 سو ٹن کینو کی پہلی کھیپ یو اے ای روانہ کر دی گئی

نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر