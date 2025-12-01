پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ نیشنل لیگ 2025 کے آغاز کا اعلان
لاہور(این این آئی)پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے پاکستان سپر لیگ کی سب سے قیمتی فرنچائز لاہور قلندرز کے تعاون سے ملک گیر ٹیلنٹ ہنٹ کے اختتام کے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ نیشنل لیگ 2025 کے آغاز کا اعلان کر دیا۔
اس پروگرام کے تحت ملک کے تمام صوبوں میں اوپن ٹرائلز کرائے گئے جو ملک کے جنوبی علاقوں سے لے کر شمالی علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔پاکستان سپر لیگ کی سب سے قیمتی فرنچائز لاہور قلندرز کے تعاون سے ملک گیر ٹیلنٹ ہنٹ کے اختتام کے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ نیشنل لیگ 2025 کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ اس پروگرام کے تحت ملک کے تمام صوبوں میں اوپن ٹرائلز کرائے گئے جو ملک کے جنوبی علاقوں سے لے کر شمالی علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔