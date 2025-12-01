اتائیوں کیخلاف کارروائیاں‘ 492 جعلی طبی مراکز سیل
پی ایچ سی کی ٹیموں نے نومبر میں 2,128 طبی مراکز پر چھاپے مارے
لاہور(ہیلتھ رپورٹر)پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے نومبر کے دوران صوبہ بھر میں 492 غیر قانونی طبی مراکز سیل کر دئیے ۔ترجمان کے مطابق پی ایچ سی کی انفورسمنٹ ٹیموں نے نومبر کے دوران 2,128 طبی مراکز پر چھاپے مارے ۔ ان میں سے 492 مراکز ایسے افراد کے زیر انتظام پائے گئے ،جن کی مطلوبہ طبی قابلیت نہ تھی‘ لہٰذا انہیں بند کر دیا گیا۔دوسری جانب کمیشن کے ریگولیٹری دبا کی وجہ سے اتائیوں نے مزید 291غیر قانونی طبی مراکز یا تو دوسری جگہ منتقل ، رضاکارانہ طور پر بند یا وہاں پردیگرقانونی کاروبار شروع کر دیئے گئے ہیں ۔ مزید 1,123 مراکز، جہاں چھاپوں کے دوران مستند معالجین موجود تھے ، کو مسلسل قانونی تعمیل کیلئے نگرانی میں رکھا گیا ہے ۔مجموعی طور پر لاہور میں سب سے زیادہ 507فیلڈ وزٹس کیے گئے ، اس کے بعد راولپنڈی میں 150اور رحیم یار خان میں 132 چھاپے مارے گئے ۔ فیصل آباد میں127، گوجرانوالہ میں 99اور سرگودھا میں 92ریڈزکی گئیں۔