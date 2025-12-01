صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ نعیمیہ : فنِ خطابت کورس کی تکمیل، تقریری مقابلہ

  • لاہور
فن خطابت میں نمایاں کارکردگی والے طلبہ میں اسناد اور انعامات تقسیم

لاہور (سیاسی نمائندہ)جامعہ نعیمیہ لاہور میں دینی طلبہ کی علمی و فکری صلاحیتوں کو نکھارنے کیلئے فنِ خطابت کورس کی تکمیل پر ایک شاندار تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں مختلف درجات کے طلبہ نے بھرپور جوش و جذبے کیساتھ شرکت کی اور اپنے خیالات کا مدلل اور خوبصورت انداز میں اظہار کیا۔ تقریب کا مقصد طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کرنا، موثر ابلاغ کی تربیت دینا اور اسلامی و معاشرتی موضوعات پر سوچنے، سمجھنے اور اظہارِ خیال کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا۔

طلبہ نے سیرت النبی، اتحاد امت، جدید چیلنجز اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں جیسے اہم موضوعا ت پر پراثر تقاریر کیں۔آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں اسناد اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ناظم اعلیٰ راغب حسین نعیمی نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حصولِ علم ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی کو مقصد، شعور اور بصیرت عطا کرتی ہے ۔ آج کے دور میں دینی و عصری تعلیم دونوں کی اہمیت مسلّم ہے اور ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔

