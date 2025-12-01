صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمرانوں کی نااہلی سے عوام لاچار ہوگئے : جماعت اسلامی

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے ملک کی بڑھتی ہوئی معاشی، سیاسی اور سماجی ابتری پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں کی نااہلی اور ناکام پالیسیوں نے عوام کو بے بس اور لاچار کر دیا ہے۔

 مہنگائی، بیروزگاری، کرپشن، بدامنی اور بدانتظامی نے پاکستان کو بدترین بحران کی طرف دھکیل دیا ہے، جبکہ حکومت محض دکھاوے کے اقدامات اور اعلانات کے ذریعے زمینی حقائق کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

