انڈے ‘ سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہوسکیں
انڈے 350 روپے درجن، پیاز 140، نیا آلو 70 روپے کلو دستیاب
لاہور ( کامرس رپورٹر سے )پیاز کا سرکاری نرخ 100روپے کلو ہے ، جبکہ مارکیٹ میں درجہ اول پیاز سے 120سے 140کلو تک فروخت ہو رہا،پیاز درجہ دوم مکس 100روپے کلو تک دستیاب ہے ،نیا آلو کا سرکاری 60روپے کلو مقرر ہوا ،تاہم مارکیٹ میں آلو 70 روپے کلو فروخت ہو رہا،ٹماٹر کا سرکاری نرخ 90روپے کلو مقرر ہے ،جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 120روپے کلو تک فروخت ہو رہا،لہسن چائنہ کاسرکاری نرخ415 روپے اور مارکیٹ میں لہسن 500روپے کلو تک ہے ،ادرک چائنہ نرخ 280روپے جبکہ مارکیٹ میں ادرک 350 روپے کلو تک ہے ،سبز مرچ 120پھول گوبھی40سے 50 روپے کلو ہے ، بھنڈی 140اور شملہ مرچ 250 روپے کلو فروخت ہو رہی ،ساگ، پالک، شلجم ،میتھی 50 روپے کلو ہے۔ فارمی انڈوں کے نرخ بدستور 343روپے فی درجن مقرر ہیں۔مارکیٹ میں 350 روپے درجن فروخت ہو رہے ہیں۔