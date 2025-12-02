صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  لاہور
لاہور (خبر نگار)ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کے زیر اہتمام انسدادِمنشیات پر تربیتی ورکشاپ ہوئی۔ مہمانِ خصوصی اے این ایف پنجاب کے سربراہ بریگیڈیئر سکندر حیات تھے۔۔

 کنسلٹنٹ انسدادِ منشیات مہم ذوالفقار حسین اور وائس چیئرمین سید محسن نے منشیات کیخلاف جاری اقدامات اور اداروں کے تعاون پر روشنی ڈالی۔بریگیڈیئر سکندر ‘ ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر ایاز، اعزازی قونصل جنرل سری لنکا یاسین جوائیہ، ڈاکٹر ماریہ ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقیم احمد و دیگر ماہرین نے خطاب میں منشیات کی روک تھام کے جدید بین الاقوامی طریقہ کار اورسکیورٹی اداروں کے اشتراک کی اہمیت پر زور دیا۔

 

