تاجر اتحاد گروپ کی میلاد مصطفیؐ کانفرنس ،گورنرکی شرکت
لاہور(سیاسی نمائندہ)تاجر اتحاد گروپ ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام میلاد مصطفیؐ کانفرنس ہوئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ،علما،تاجر برادری نے شرکت کی۔۔
صدر تاجر اتحاد گروپ ٹاؤن شپ زوہیب فاروق گجر نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ حسین محی الدین نے خطاب میں کہا حضور ؐہر طبقہ طبقہ فکرکیلئے ذریعہ رہنمائی ہیں۔گورنر سلیم حیدر نے کہا نبی کریمؐ نے تجارتی اخلاقیات کے سنہرے اصول عطا فرمائے ۔ اگر ہم آپؐ کے اصولوں پر چلیں تو ہر قسم کی کساد بازاری،گرانی کا خاتمہ ہو جائے ۔ ایماندار تاجر کا وجود سوسائٹی کیلئے نعمت ہوتا ہے ۔