صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر اتحاد گروپ کی میلاد مصطفیؐ کانفرنس ،گورنرکی شرکت

  • لاہور
تاجر اتحاد گروپ کی میلاد مصطفیؐ کانفرنس ،گورنرکی شرکت

لاہور(سیاسی نمائندہ)تاجر اتحاد گروپ ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام میلاد مصطفیؐ کانفرنس ہوئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ،علما،تاجر برادری نے شرکت کی۔۔

صدر تاجر اتحاد گروپ ٹاؤن شپ زوہیب فاروق گجر نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ حسین محی الدین نے خطاب میں کہا حضور ؐہر طبقہ طبقہ فکرکیلئے ذریعہ رہنمائی ہیں۔گورنر سلیم حیدر نے کہا نبی کریمؐ نے تجارتی اخلاقیات کے سنہرے اصول عطا فرمائے ۔ اگر ہم آپؐ کے اصولوں پر چلیں تو ہر قسم کی کساد بازاری،گرانی کا خاتمہ ہو جائے ۔ ایماندار تاجر کا وجود سوسائٹی کیلئے نعمت ہوتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس