19سال بعد ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی راہ ہموار
راوی کے پانی کی آلودگی کم کرنے کیلئے 3ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کی منظوری
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )19سال بعد لاہور میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے قیام کی راہ ہموار، واسا کو منظوری مل گئی،2006میں شروع ہونے والا منصوبہ 19سال بعد عملی طور پر شروع کیا جائیگا ۔واسا کو بابو صابو، کٹار بند اور محمود بوٹی پر ویسٹٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کی منظوری مل گئی۔ دریائے راوی کے پانی کی آلودگی کم کرنے کیلئے واسا نے بڑے منصوبے پر کام شروع کر دیا ۔پنجاب حکومت نے واسا کومنصوبہ شروع کرنے کی اجازت دیدی ۔ ٹریٹمنٹ پلانٹس سے زیر زمین پانی کی آلودگی کم ہوگی۔ واسا نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بھرتی کا فیصلہ کر لیا،انٹرویوز کا آغاز کر دیا گیا ۔