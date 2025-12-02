صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین بیلٹس اونچی ‘بارشی پانی کے نکاس کا مسئلہ برقرار

  • لاہور
گرین بیلٹس اونچی ‘بارشی پانی کے نکاس کا مسئلہ برقرار

بارہا نشاندہی، واسا، پی ایچ اے شہرکی اہم شاہراہوں پر خامی دور نہ کر سکے

لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر گرین بیلٹس بحالی کا خواب پھر ادھورا رہ گیا ۔ گرین بیلٹس سڑکوں سے اونچی ہونے پربارشی پانی کے نکاس کا مسئلہ برقرار، اداروں کی بارہا نشاندہی کے باوجود واسا اور پی ایچ اے اس خامی کو دور نہ کر سکے ۔فیروز پور روڈ پر ماڈل ٹاؤن ، گلاب دیوی ہسپتال کے سامنے ،کینال روڈ پر ایف سی کالج، مسلم ٹاؤن، مغلپورہ، ٹھوکر ، مال روڈ پر الحمرا سے ظفر علی روڈ تک ،جی ٹی روڈ،پائن ایونیو ،مولانا شوکت علی روڈ پر کریم بلاک گول چکر ، جناح ہسپتال یوٹرن ،پیکو روڈ پر پیکو موڑ پر گرین بیلٹس اونچی ہونے سے بارشی پانی کھڑا رہنے پر شہریوں کو گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسنا پڑتا ہے ۔ماہرین کے مطابق گرین بیلٹس کی اونچائی ٹریفک بہاؤ، سڑکوں کی عمراور نکاسی آب نظام پر براہِ راست اثر ڈالتی ہے ۔

 

