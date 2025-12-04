بیٹی کی ہلاکت پر والدین کابااثر افراد کیخلاف احتجاج،انصاف کامطالبہ
مریدکے (نمائندہ دنیا )ماں کو حادثے کی اطلاع کے بہانے مبینہ اغوا، زبردستی نکاح کے بعدزہریلا کیمیکل پلانے سے لڑکی ہسپتال میں دم توڑ گئی ،والدین سراپا احتجاج بن گئے۔
ٹی ایچ کیو ہسپتال مریدکے میں مظاہرے میں ٹپیالہ دوست محمد کی رہائشی خاتون رضیہ نے گاؤں کے بااثر افرادپر الزام عائد کرتے بتایا انہوں نے میری بیٹی زنیرہ تنویر کو کچھ عرصہ قبل اغوا کر کے نکاح کیا۔ چند روز بعدزنیرہ کو زہریلا کیمیکل پلاکر ٹی ایچ کیو ہسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے تو بیٹی کو نازک حالت میں لاہور لیجایا گیا ۔ بعدازاں وہ 5ماہ زیر علاج رہنے کے بعدگزشتہ روزدم توڑ گئی۔ والدین نے وزیر اعلیٰ سے انصاف دلانے کا مطالبہ کیا جبکہ تھانہ صدر پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔