چونیاں سرکل میں ڈاکے، فائرنگ سے ایک شخص زخمی

  • لاہور
چونیاں سرکل میں ڈاکے، فائرنگ سے ایک شخص زخمی

تلونڈی(نامہ نگار )چونیاں سرکل میں کریانہ سٹورز اور چھانگا مانگا روڈ ڈکیتیاں، فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا۔

دو کریانہ سٹورزگوشت مارکیٹ اورچھانگا مانگا روڈ پر وارداتوں کے بعد اہلِ علاقہ نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا تو ملزموں نے فائرنگ کر دی جس سے ایک شخص زخمی ہوگیا۔ دوسرے واقہ میں صبح سویرے دو ڈاکو تاجر شکر ڈوگر کے بھانجے سے نجابت کے قریب موٹرسائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے ۔ متاثرہ شخص اطلاع دینے کنگن پور پہنچا تو دیکھا کہ دونوں ڈاکو دکان پر ناشتہ کر رہے تھے ۔ شکر نے شہریوں کو بلا لیاجنہوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر دُھلائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔پولیس نے ڈاکوؤں سے تفتیش شروع کر دی ۔علاقہ مکینوں نے بڑھتی وارداتوں پر  پولیس سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔

