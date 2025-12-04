صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حقوق کیلئے جدوجہد جاری رکھی جائیگی :الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل

  • لاہور
حقوق کیلئے جدوجہد جاری رکھی جائیگی :الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل

مصطفی آباد(نامہ نگار)الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کا اجلاس نجی ہال میں ہوا۔اس موقع پر سکوپ آف پریکٹس بل منظور ہونے پر چیئرمین ایڈوائزری کمیٹی عنصر حسین ہمدانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ٹیم کے عہدیداران کو خدمات پرشیلڈ ز تقسیم کی گئیں۔

مرکزی صدر امجد رضا سند ھو نے کہا اپنے حقوق کیلئے جدوجہد جاری رکھی جائیگی ،اس موقع پر مرکزی چیئرمین رفعت حسین سیال ،مرکزی نائب صدر چودھری اعجاز ،مرکزی جنرل سیکرٹری ایم راشد،مرکزی فنانس سیکرٹری جاوید اقبال  ود یگر عہدیدران نے بھی خطاب کیا۔

