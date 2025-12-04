خصوصی افراد کے عالمی دن پر تقریب ،ملبوسات، تحائف تقسیم
کالاشاہ کاکو (نامہ نگار) خصوصی افراد کے عالمی دن پرسپیشل پیپلز ویلفیئر سوسائٹی مریدکے کے زیر اہتمام تقریب ہوئی۔۔۔
مسلم لیگ ن یوتھ ونگ کے ضلعی رہنما اور صوبائی کوآرڈی نیٹر اللہ ورک، چیئرمین میاں زاہد صدیق،ضلعی یوتھ ونگ سیکرٹری جنرل رانا کاشف رحمن، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر حلقہ141رانا عامر محمود نے کہاکہ وزیر اعلی مریم نواز کی معذور افراد کیلئے سکیمیں قابل تعریف ہیں۔ تقریب کے اختتام پر درجنوں معذور افراد میں ملبوسات اور دیگر تحائف تقسیم کئے گئے۔