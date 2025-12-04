صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل کے تحت وارث شاہ آڈیٹوریم میں کانفرنس

  • لاہور
آرٹس کونسل کے تحت وارث شاہ آڈیٹوریم میں کانفرنس

شرکاکاپنجابی ادب کے فروغ ، زبان کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے پرزور

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس، محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام’’پنجابی پڑھاؤ‘‘کے عنوان سے وارث شاہ آڈیٹوریم میں بین الاقوامی پنجابی کانفرنس ہوئی۔علمی، ادبی، ثقافتی وسماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت ڈویژنل ڈائریکٹر افرازاحمد نے کی ایڈیشنل ڈی سی (فنانس)میاں نذیر ،مہمانان میں الیاس گھمن ، ڈاکٹر عباد نبیل شاد ، پروفیسر زاہد حسن ، سلطان کھاروی ، منیر خان شیروانی، سیماب سحر، ڈاکٹر انور ضیا، پروفیسر ڈاکٹر نگہت خورشید، پروفیسر ڈاکٹر ارشد اقبال ارشد، ڈاکٹر ایوب، ڈاکٹر کلیان سنگھ، ، جاوید پنچھی، صائمہ کلثوم،ایاز صفدر سندھو،محسن حفیظ کیرالہ ، ڈاکٹر آمنہ رشید ،رفعت وحید ، آمنہ شہادت ،ندیم افضل ،ثنا جہان، فرزانہ مسعود ودیگرشامل تھے ۔ پنجابی زبان و ادب کے فروغ، علاقائی ثقافت کے احیا، پنجابی شناخت کو مضبوط بنانے ، پنجابی زبان کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے پر زور دیا۔

