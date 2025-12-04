گورنمنٹ پنشنرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کا اعلان
لاہور(خبرنگار)پنجاب گورنمنٹ پنشنرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کا اعلان کردیا گیا۔ تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ یاور مہدی 2025-2027 کیلئے پیٹرن ان چیف برقرار ہے۔ شفاف انتخابی عمل مکمل ہوگیا۔
ریاض احمد چیئرمین، خالد اسلام صدر منتخب ہوئے ۔نذیر احمد ناصر سینئر نائب صدر، صغیر احمد نائب صدر منتخب ہوئے ۔میان حبیب خالد حبیب جنرل سیکرٹری، غلام یاسین ملک جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں ۔محمد سلیم خان فنانس سیکرٹری، رانا محمد محمود انفارمیشن سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ الحمرا ہال لاہور میں سالانہ جنرل باڈی میٹنگ منعقد نئے عہدیداران نے پنشنرز کے مسائل کے حل کیلئے عزم کا اظہار کیا ہے۔