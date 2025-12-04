صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروڑوں ہڑپ کرنے کی تحقیقات کیلئے ایف آئی اے میں درخواست

  • لاہور
کروڑوں ہڑپ کرنے کی تحقیقات کیلئے ایف آئی اے میں درخواست

لاہور(کورٹ رپورٹر)کسٹم افسران سے کروڑوں روپے ہڑپ کرنے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے میں درخواست دائر کردی گئی۔

 درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ جنوری 2020 میں کسٹم سٹیٹ وئیر ہاؤس سے کروڑوں روپے کا سامان غائب ہوا،اس پر تحقیقات کا اختیار صرف ایف آئی اے کا ہے وہ کرسکتا ہے ،چیف کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ باسط مقصود عباسی ، کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ لاہور محمد سعید وٹو، کلکٹر کسٹم ملتان سمیر تارڑ و دیگر کو فوری گرفتار کیا جائے ،اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ افسران ماتحت عملے اور سائلین پر مقدمہ درج کررہے ہیں۔

