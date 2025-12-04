موٹر وہیکل آرڈیننس واپس لینے کے لیے وزیر اعلی ٰ،گورنر کوخط
لاہور(کورٹ رپورٹر)پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 واپس لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا گیا۔۔۔
وکیل اظہر صدیق کے لکھے گئے خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 غیر آئینی اور عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ ہے ، آرڈیننس آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے ، اسمبلی قانون سازی کے لیے فعال ہے ، پھر گورنر سے آرڈیننس جاری کرانا غیر منصفانہ ہے ،بھاری جرمانوں اور لائسنس معطل کرناانصاف کے منافی ہے ، آرڈیننس نوجوان نسل کو شدید متاثر کررہا ہے۔