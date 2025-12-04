صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور(کورٹ رپورٹر)پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 واپس لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا گیا۔۔۔

وکیل اظہر صدیق کے لکھے گئے خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 غیر آئینی اور عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ ہے ، آرڈیننس آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے ، اسمبلی قانون سازی کے لیے فعال ہے ، پھر گورنر سے آرڈیننس جاری کرانا غیر منصفانہ ہے ،بھاری جرمانوں اور لائسنس معطل کرناانصاف کے منافی ہے ، آرڈیننس نوجوان نسل کو شدید متاثر کررہا ہے۔

