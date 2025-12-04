ہنی ٹریپ :رقم بٹور نے والی 3 خواتین ، 2مرد گرفتار
ملزمہ نے فیکٹری مالک کو بہانے سے گھر بلایا اورنشہ آور چائے پلادی نازیبا ویڈیوز بنائی،ملزموں کے قبضہ سے رقم،موبائل اورویڈیوز بھی برآمد
لاہور( این این آئی)لاہور میں فیکٹری کے مالک کو ہنی ٹریپ کر کے رقم بٹورنے والی تین خواتین سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ۔ملزمہ نے فیکٹری مالک کو قرض کی رقم واپس کرنے کے بہانے گھر بلایا اور نشہ آور چائے پلا کر ٹریپ کیا، ملزمہ شہری کی فیکٹری میں بطور ورکر کام کرتی تھی، ملزمان نے شہری کے نیم بیہوش ہونے پر ایک خاتون کے نازیبا ویڈیوز بنائی، ملزموں نے شہری سے نازیبا ویڈیوز کی آڑمیں رقم بٹوری اور مزید 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے رہے ، متاثرہ شہری نے اپنا موبائل اور دیگر اشیا دے کر رقم کا بندوبست کرنے کا کہا۔پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا جن میں 3 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں ، ملزمان کے قبضہ سے نقدرقم،موبائل فون اور شہری کی نازیبا ویڈیوز بھی برآمد کی گئیں، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔