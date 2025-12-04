صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنی ٹریپ :رقم بٹور نے والی 3 خواتین ، 2مرد گرفتار

  • لاہور
ملزمہ نے فیکٹری مالک کو بہانے سے گھر بلایا اورنشہ آور چائے پلادی نازیبا ویڈیوز بنائی،ملزموں کے قبضہ سے رقم،موبائل اورویڈیوز بھی برآمد

لاہور( این این آئی)لاہور میں فیکٹری کے مالک کو ہنی ٹریپ کر کے رقم بٹورنے والی تین خواتین سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ۔ملزمہ نے فیکٹری مالک کو قرض کی رقم واپس کرنے کے بہانے گھر بلایا اور نشہ آور چائے پلا کر ٹریپ کیا، ملزمہ شہری کی فیکٹری میں بطور ورکر کام کرتی تھی، ملزمان نے شہری کے نیم بیہوش ہونے پر ایک خاتون کے نازیبا ویڈیوز بنائی، ملزموں نے شہری سے نازیبا ویڈیوز کی آڑمیں رقم بٹوری اور مزید 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے رہے ، متاثرہ شہری نے اپنا موبائل اور دیگر اشیا دے کر رقم کا بندوبست کرنے کا کہا۔پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا جن میں 3 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں ، ملزمان کے قبضہ سے نقدرقم،موبائل فون اور شہری کی نازیبا ویڈیوز بھی برآمد کی گئیں، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔

