ڈائریکٹر ایف آئی ایف کا ایئرپورٹ کادورہ
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کی امیگریشن عملہ کے ساتھ اہم میٹنگ، انسانی سمگلنگ اور غیر قانونی سفر کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات پر زور۔۔۔
ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیا نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا تفصیلی دورہ کیا،دورے کے دوران امیگریشن کاؤنٹرز اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا اور ہدایت کی کہ مسافروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شفافیت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ، انٹرنیشنل ڈیپارچر اور ارائیول پر تعینات افسران کو مسافروں کے ساتھ مکمل پیشہ ورانہ رویہ اختیار رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے۔