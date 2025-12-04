صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم کی ہلاکت ، لاش بھی نہ دینے کیخلاف درخواست ، ڈی پی او قصور آج طلب

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے جسمانی ریمانڈ پر ملزم عدیل کی مبینہ ہلاکت اور ڈیڈ باڈی نہ دینے کیخلاف درخواست ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیر او دیگر افسران کو آج طلب کرلیا۔۔۔

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ یکم دسمبر کو بیٹے کو پولیس نے گرفتار کرکے تین روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا ،بیٹے کو پولیس نے قتل کردیا اور ڈیڈباڈی بھی نہیں دی جارہی ،پولیس دھمکیاں دے رہی ہے ، اگر کوئی قانونی کارروائی کی تو پولیس مقابلے کی دھمکی دی جاتی ہے ، استدعا ہے کہ عدالت پولیس سے بیٹے کی ڈیڈ باڈی دینے کا حکم دے ،عدالت بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔

