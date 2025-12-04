صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملی رکشہ یونین کی ٹریفک پولیس کے ناجائز چالانوں پر شدید تشویش

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)ملی رکشہ یونین کے زیرِ اہتمام مرکزی مسلم لیگ کے سیکرٹریٹ میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں یونین کے صدر رانا شمشاد اور مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے خصوصی شرکت کی۔

اجلاس میں ڈرائیورز نے ٹریفک پولیس کے ناجائز چالان، بدتمیزی اور سخت رویے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے پہلے صنعت اور زراعت کو تباہ کیا، کسان کو جیتے جی مارا اور اب مزدور طبقے پر ظلم بڑھا دیا ہے ، غریب سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں 10 لاکھ آٹو اور چنگ چی رکشے چل رہے ہیں جن سے 1 کروڑ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔

