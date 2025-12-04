ایل ڈی اے نے ایونیو ون سکیم میں 35پلاٹوں کاکیس جیت لیا
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ایل ڈی اے ایونیو ون میں زیر التوا قانونی کیسزمیں ایل ڈی اے لیگل ٹیم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔
سینئر لیگل ایڈوائزر صاحبزادہ مظفر کی سربراہی میں ایل ڈی اے لیگل ٹیم نے 10سالہ طویل قانونی جنگ کے بعد بڑی کامیابی حاصل کی۔ایل ڈی اے لیگل ٹیم نے ایونیو ون سکیم میں کروڑوں روپے مالیت کے 35 پلاٹوں کا کیس جیت لیا۔ایل ڈی اے ٹیموں نے گزشتہ روزپیرا فورس کے ہمراہ ایل ڈی اے ایونیو ون میں گرینڈ آپریشن کر کے 35پلاٹس کلیئر کرا لیے ۔ٹیموں نے آپریشن کے دوران ایل ڈی اے ایونیو ون سی بلاک میں 45کنال اراضی واگزار کرائی۔