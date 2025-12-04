صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے نے ایونیو ون سکیم میں 35پلاٹوں کاکیس جیت لیا

  • لاہور
ایل ڈی اے نے ایونیو ون سکیم میں 35پلاٹوں کاکیس جیت لیا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ایل ڈی اے ایونیو ون میں زیر التوا قانونی کیسزمیں ایل ڈی اے لیگل ٹیم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔

سینئر لیگل ایڈوائزر صاحبزادہ مظفر کی سربراہی میں ایل ڈی اے لیگل ٹیم نے 10سالہ طویل قانونی جنگ کے بعد بڑی کامیابی حاصل کی۔ایل ڈی اے لیگل ٹیم نے ایونیو ون سکیم میں کروڑوں روپے مالیت کے 35 پلاٹوں کا کیس جیت لیا۔ایل ڈی اے ٹیموں نے گزشتہ روزپیرا فورس کے ہمراہ ایل ڈی اے ایونیو ون میں گرینڈ آپریشن کر کے 35پلاٹس کلیئر کرا لیے ۔ٹیموں نے آپریشن کے دوران ایل ڈی اے ایونیو ون سی بلاک میں 45کنال اراضی واگزار کرائی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن