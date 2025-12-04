صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی او میں نجی ہسپتال کے تعاون سے آئی میڈیکل کیمپ کاانعقاد

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر )سنٹرل پولیس آفس میں نجی ہسپتال کے تعاون سے بہترین سہولیات سے آراستہ آئی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

کیمپ میں 200 سے زائد پولیس ملازمین نے اپنی آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کرایا، مختلف سکریننگ ٹیسٹ مکمل کرائے اور ماہر ڈاکٹروں سے ادویات حاصل کیں۔اس موقع پر ڈی آئی جی ایس پی یو نے کہا کہ پولیس ملازمین کو آنکھوں کے مختلف امراض اور ان کے علاج بارے آگاہی فراہم کرنا ایک قابل قدر قدم ہے ۔ انہوں نے نجی ہسپتال کی جانب سے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے ایسے اقدامات انتہائی اہم ہیں۔

