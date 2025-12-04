ماہانہ مجلس ختم الصلوۃ علی النبیؐ کی روحانی تقریب6 دسمبر کو ہو گی
لاہور(سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن کے زیراہتمام ماہانہ مجلس ختم الصلوۃ علی النبی ؐ کی روحانی تقریب6 دسمبر2025 ( ہفتہ )مرکزی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں بعد نماز عشا منعقد ہوگی۔
تحریک منہاج القرآن کے مرکزی، صوبائی، ضلعی رہنماؤں، کارکنان سمیت علمائے کرام، مشائخ عظام، معروف قراء و نعت خوان حضرات روحانی اجتماع میں شرکت کریں گے ۔مجلس ختم الصلوۃ علی النبی ؐ کی روحانی محفل میں مرکزی گوشہ درود اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں قائم حلقہ ہائے درود میں پڑھا جانے والا درود پاک حضور نبی اکرم ؐ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔