سی بی ڈی :’’دی سیکنڈ واک‘‘ کے فیز ون کی بیلٹنگ مکمل
سرمایہ کاروں کی دلچسپی،4 مرلہ کے کمرشل یونٹس ریکارڈ قیمت پر الاٹ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کے دل میں جدید ریٹیل اسٹیٹ کا نیا سنگِ میل-سی بی ڈی پنجاب نے ‘دی سیکنڈ واک’ کے فیز ون کی بیلٹنگ کامیابی سے مکمل کر لی۔سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی، چار مرلہ کے تمام کمرشل یونٹس ریکارڈ قیمت پر الاٹ۔سی بی ڈی پنجاب کے منصوبے ‘دی سیکنڈ واک’ کے فیز ون میں چار مرلہ کے 10 کمرشل یونٹس کی بیلٹنگ ہوئی،جو فی یونٹ 16 کروڑ روپے کی شاندار قیمت پر الاٹ ہوئے ۔منصوبے کے تحت شیل اینڈ کور سٹرکچر فراہم کیا جائے گا،جس میں بیسمنٹ، گراؤنڈ، پہلا اور دوسرا فلور اور روف ٹاپ شامل ہے ۔‘دی سیکنڈ واک’ سی بی ڈی قائد ڈسٹرکٹ میں سی بی ڈی لیک کے قریب تعمیر ہو رہا ہے ،جہاں کھدائی اور بیسمنٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ۔سی او او سی بی ڈی پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوعہ کے مطابق یہ منصوبہ وزیراعلیٰ پنجاب کے جدید اور ترقی یافتہ پنجاب کے ویژن کی عملی مثال ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ سی بی ڈی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ اور کاروبار دوست ماحول فراہم کرتا ہے اور اپنے وعدوں پر ہمیشہ پورا اترتا ہے ۔