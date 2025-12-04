فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور تاریخ پاکستان کی کتب کی قلت
کتابیں دستیاب نہ ہونے سے سینکڑوں طلبا کا سال ضائع ہونے کا خدشہ
لاہور(خبر نگار)آئندہ سال میٹرک کا امتحان دینے والے طلبا پریشان ہیں۔فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور تاریخ پاکستان کی کتاب کی مارکیٹ میں شارٹیج ہے ۔تفصیلات کے مطابق انتظامیہ نے دونوں مضامین کے امتحان کیلئے کورس آؤٹ لائن جاری کردی لیکن مارکیٹ میں کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ذرائع کے مطابق پورا سال گزر گیا ہے ،امتحان میں صرف 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں۔مذکورہ کتابوں دستیاب نہ ہونے سے سینکڑوں طلبا کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے ۔ والدین نے بھی پیکٹا سے مذکورہ کتابوں کی فوری پرنٹنگ کا مطالبہ کیا ہے ۔والدین کا کہنا ہے کہ شارٹیج کیوجہ سے طلباوطالبات کو باآسانی دونوں کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ انگلش میڈیم طلبا کیلئے دونوں مضامین کی کتابیں دستیاب نہیں، والدین مذکورہ کتابیں دس سال قبل پرنٹ کیجانے کے باعث مارکیٹ سے نہیں مل رہیں۔اردو میڈیم طلبا کو بھی اردو بازار سے پرانی کتابیں خریدنا پڑتی ہیں۔اگر کتابیں دستیاب نہیں ہیں تو بورڈ نے بچوں کا داخلہ کیوں جمع کیا۔پیکٹا بھی صرف کورس آؤٹ لائن دے رہا ہے ۔