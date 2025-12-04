کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 61 املاک سربمہر
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ایل ڈی اے ٹیموں نے گزشتہ روز مختلف سکیموں اور ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے 61 املاک سربمہرکر دیں۔
ایل ڈی اے ٹیموں نے شادباغ، نیو گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن اورسبزہ زار میں آپریشن کیا۔ غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرشادباغ میں 10املاک، فیروز پور روڈ پر 21املاک سربمہرکردیں۔ایل ڈی اے ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال پر نیو گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں 15املاک سیل کردیں۔ ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران سبزہ زار میں 15املاک سیل کر دیں۔ سیل کی گئی املاک میں نجی بینک،شادی ہال، مارکی، نجی سکول،فرنیچر شاپ، اسٹیٹ آفس، کلینک، شو روم، گراسری سٹور ورکشاپ، سیلون، فوڈ پوائنٹ، دکانیں، دفاتر ودیگر شامل ہیں۔