ملزم کا والدہ پر تشدد کرنا کسی طور قبول نہیں : ہائیکورٹ
بڑے بھائی کے قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت پر والدہ 15 دسمبر کو طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر ) چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے والدہ پر تشدد سے روکنے والے بڑے بھائی کے قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت پر ملزم محمد افضال کی والدہ کو 15 دسمبر کو طلب کرلیا،عدالت نے ریمارکس دئیے کہ ملزم کا والدہ پر تشدد کرنا قابل قبول نہیں،ملزم دس سال تک مفرور کیوں رہا،والدہ پر تشدد سے روکنا بڑے بھائی کا جرم بن گیا، پراسیکیوٹر مائدہ صوبیہ نے مؤقف اپنایا کہ 2015 میں دکانیں والدہ کے نام سے ٹرانسفر کرکے بیچ دیں، ملزم محمد افضال نے ڈانٹنے پر والدہ پر تشدد کیا، ملزم نے والدہ پر تشدد سے روکنے پر بڑے بھائی ابراق کو پسٹل سے گولی ماری، دس سال سے مفرور ملزم کو پولیس نے 25 جولائی کو گرفتار کیا،ملزم کیخلاف فیصل آباد کے تھانہ منصورہ آباد میں مقدمہ درج ہے ۔