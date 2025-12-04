جنرل ہسپتال:پوائنٹ آف کیئر الٹراساؤنڈ پر تربیتی ورکشاپ
لاہور(سٹاف رپورٹر)پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق افضل نے جنرل ہسپتال کے شعبہ نیفرالوجی کی جانب سے منعقدہ ’’پوائنٹ آف کیئر الٹراساؤنڈ ‘‘ تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوکوس کی تربیت جدید طبی دور میں فوری، درست تشخیص اور معیاری علاج کے لیے ناگزیر ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کی ورکشاپس نوجوان ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ مہارت میں بے پناہ اضافہ اور مریضوں کے علاج میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ورکشاپ شعبہ نیفرالوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عبادالرحمٰن کی زیرِ نگرانی گیسٹرو آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی۔