سٹیٹ بینک میں ویمن انٹرپرینیورشپ ڈے پر تقریب
حکومتی نمائندگان، بینک افسروں اور دیگر شعبوں کے افراد کی شرکت
لاہور (دی رپوٹر )سٹیٹ بینک آف پاکستان میں پاکستان ویمن انٹرپرینیورشپ ڈے کے موقع پر خواتین کی معاشی شمولیت اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں حکومتی نمائندگان، بینکاری شعبے کے افسران اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی۔سٹیٹ بینک آف پاکستان میں پاکستان ویمن انٹرپرینیورشپ ڈے کے موقع پر خواتین کی معاشی شمولیت اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ دینے کے حوالے سے لاہور سٹیٹ بینک کے دفتر میں ایک شاندار اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔تقریب کی صدارت چیف منیجر طارق ریاض نے کی جبکہ سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال جاوید اختر محمود، سرفراز احمد ندیم سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔