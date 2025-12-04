ایل ڈی اے : طویل مدت سے تعینات 146 ملازم تبدیل
مزید افسروں کے تقرروتبادلوں کے لیے فہرستیں مرتب کر لی گئیں
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے مختلف شعبوں میں کئی سالوں سے ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ریکارڈ کیپرز، کلرکس، کمپیوٹر آپریٹرز، سب انجینئرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور حتیٰ کہ ڈائریکٹرز تک، مختلف ڈائریکٹوریٹس میں براجمان تھے ، جس سے دفتری کارکردگی، فائل موومنٹ اور انتظامی شفافیت بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔اسی پس منظر میں ایل ڈی اے نے طویل مدت سے ایک ہی ڈائریکٹوریٹ میں کام کرنے والے 146 ملازمین کے تبادلے کر دیے ہیں۔
تبادلوں کی اس فہرست میں سینئر کلرک، سوٹ کلرک، کمپیوٹر آفیسر، کمپیوٹر آپریٹرز اور سب انجینئرز سمیت مختلف کیٹیگریز کے ملازمین شامل ہیں۔انتظامیہ کے مطابق ایک ہی سیٹ پر تین سال سے زائد عرصہ گزارنے والے عملے کو لازمی طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے ، جبکہ مزید افسران کے تبادلوں کے لیے فہرستیں بھی مرتب کر لی گئی ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی ہدایت پر ایڈمن ونگ نے آئندہ مرحلے میں بارہ سے زائد افسران کو بھی مختلف شعبوں میں منتقل کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے ۔ذرائع کے مطابق ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ، لینڈ ایکوزیشن اور پٹواری برانچ وہ ڈائریکٹوریٹس ہیں جہاں برسوں سے بیٹھے عملے کی وجہ سے شکایات، رکاوٹیں اور فائلوں کی تاخیر معمول بن چکی تھی۔