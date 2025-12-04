چنگ چی رکشوں پر پابندی کافیصلہ عوام دشمن :جاوید قصوری
لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے پنجاب حکومت کی جانب سے چنگ چی رکشہ پر پابندی اور بھاری بھرکم چالانوں کے اجرا کو ظالمانہ اور عوام دشمن اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ لاکھوں غریب خاندانوں کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔
انہوں نے کہا کہ چنگ چی رکشہ غریب اور متوسط طبقے کی سفری ضرورت پوری کرتا ہے، رکشہ غریب کی سواری ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پنجاب حکومت کی جانب سے چنگ چی رکشہ پر پابندی، ٹریفک جرمانوں میں ہوشربا اضافے اور ٹریفک وارڈنز کے نارواسلوک اور ایف آئی آرز کے اندراج پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کیا۔