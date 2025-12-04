صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنگ چی رکشوں پر پابندی کافیصلہ عوام دشمن :جاوید قصوری

  • لاہور
چنگ چی رکشوں پر پابندی کافیصلہ عوام دشمن :جاوید قصوری

لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے پنجاب حکومت کی جانب سے چنگ چی رکشہ پر پابندی اور بھاری بھرکم چالانوں کے اجرا کو ظالمانہ اور عوام دشمن اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ لاکھوں غریب خاندانوں کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔

انہوں نے کہا کہ چنگ چی رکشہ غریب اور متوسط طبقے کی سفری ضرورت پوری کرتا ہے، رکشہ غریب کی سواری ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پنجاب حکومت کی جانب سے چنگ چی رکشہ پر پابندی، ٹریفک جرمانوں میں ہوشربا اضافے اور ٹریفک وارڈنز کے نارواسلوک اور ایف آئی آرز کے اندراج پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن