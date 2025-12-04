صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا صفائی کمپنی کو 20لاکھ جرمانہ ہسپتال،اراضی ریکارڈ سنٹر کا بھی دورہ

  • لاہور
سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب تسلیم اختر رائو نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی کا جائزہ لینے کیلئے پنواں کا دورہ کیا۔

شہریوں سے صفائی ٹیموں کی کارکردگی بارے دریافت کیا، ناقص انتظامات پر اظہار ناراضگی کیا،ڈپٹی کمشنر نے بہتر انتظامات نہ کرنے پر صفائی کمپنی کو 20 لاکھ جرمانہ کر دیا اور ایل ڈبلیوایم سی کو پنواں کی مکمل صفائی کیلئے دو روز کی مہلت دی گئی۔ ڈی سی تسلیم اختر رائو نے ٹی ایچ کیوہسپتال اوراراضی ریکارڈ سنٹر شاہکوٹ کابھی دورہ کیا، سہولیات کاجائزہ لیااوربہتری کے احکامات جاری کئے۔

