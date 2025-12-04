صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کے سب سے بڑے ریاضیاتی مقابلے کا افتتاح

  • لاہور
پاکستان کے سب سے بڑے ریاضیاتی مقابلے کا افتتاح

لاہور (کورٹ رپورٹر) پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ نے پاکستان کے سب سے بڑے ریاضیاتی مقابلے کا افتتاح کر دیا۔

 پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے قومی ترقی اور طلبا کی بااختیاری میں ریاضی کے اہم کردار پر زور دیا،سید فرہاد علی شاہ نے نوجوانوں میں منطقی اور تجزیاتی سوچ کی پرورش کی اہمیت کو اجاگر کیا،انہوں نے کہا کہ میتھ مینیا جیسے اقدامات کا آغاز دیکھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے ، جو ہماری آئندہ نسلوں کی فکری صلاحیتوں کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں، تعلیم ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن