پاکستان کے سب سے بڑے ریاضیاتی مقابلے کا افتتاح
لاہور (کورٹ رپورٹر) پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ نے پاکستان کے سب سے بڑے ریاضیاتی مقابلے کا افتتاح کر دیا۔
پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے قومی ترقی اور طلبا کی بااختیاری میں ریاضی کے اہم کردار پر زور دیا،سید فرہاد علی شاہ نے نوجوانوں میں منطقی اور تجزیاتی سوچ کی پرورش کی اہمیت کو اجاگر کیا،انہوں نے کہا کہ میتھ مینیا جیسے اقدامات کا آغاز دیکھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے ، جو ہماری آئندہ نسلوں کی فکری صلاحیتوں کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں، تعلیم ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔