صوبائی وزیر توانائی کا قائداعظم تھرمل پاور پلانٹ بھکی کادورہ
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) صوبائی وزیر توانائی پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کا قائد اعظم تھرمل پاور پلانٹ بھکی کا دورہ۔۔۔
سی ای او رانا عبدالجبار سمیت پلانٹ کے دیگر افسران موجود رہے ،پلانٹ کی کارکردگی، آپریشنز اور ٹیکنالوجی پر متعلقہ افسران نے صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی ، وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کنٹرول روم اور ٹربائن ہال کا تفصیلی جائزہ لیا، صوبائی وزیر نے کولنگ سسٹم اور حفاظتی یونٹس کا براہِ راست معائنہ کیا، صوبائی وزیر کو حفاظتی نظام اور سکیورٹی پروٹوکول پر تفصیلاً بریف کیا گیا۔صوبائی وزیر نے پلانٹ میں نئی عمارت اور دفاتر کا افتتاح بھی کیا۔