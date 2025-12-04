سرسبز انڈر پاسز کا ویژن عملی شکل اختیار نہ کر سکا
منصوبے کے تحت تمام انڈر پاسز پر پھول، پودے اور بیلیں لگائی جانی تھیں
لاہور (شیخ زین العابدین)کینال روڈ کے انڈر پاسز کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کا حکومتی اعلان تو ہوا،مگر عملی صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے - پائلٹ پراجیکٹ کے بعد مکمل خاموشی، شہر میں کوئی کام آگے نہ بڑھ سکا۔وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم کے باوجود کینال روڈ کے انڈر پاسز آج بھی جوں کے توں ہیں، منصوبہ اب تک فائلوں سے باہر نہیں نکل سکا۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے انڈر پاسز کی خوبصورتی کا ٹاسک دیا گیا تھا، مگر پیش رفت صرف بیجنگ انڈر پاس تک محدود رہی۔ پی ایچ اے اور ٹیپا نے مشترکہ طور پر بیجنگ انڈر پاس میں شجرکاری، گرین بیلٹ اور لینڈ سکیپنگ کر کے پائلٹ پراجیکٹ تو مکمل کیا، لیکن اس کے بعد کینال روڈ کے کسی دوسرے انڈر پاس پر کوئی کام شروع نہ ہوسکا۔ سرسبز انڈر پاسز کا ویژن عملی شکل اختیار نہ کر سکا اور منصوبہ خاموشی کی نذر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔منصوبے کے تحت تمام انڈر پاسز پر پھول، پودے اور بیلیں لگائی جانی تھیں۔منصوبے پر اعلان کے بعد عملدرآمد نہ ہو سکا۔