صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ٹی آئیز کی بھرتی کیلئے شیڈول تیسری بار تبدیل

  • لاہور
ایس ٹی آئیز کی بھرتی کیلئے شیڈول تیسری بار تبدیل

لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کے تحت ساڑھے 12 ہزار ایس ٹی آئی کی بھرتی کیلئے شیڈول تیسری بار تبدیل کردیا ہے ۔ابتدائی میرٹ لسٹ 6 دسمبر کو سکول کے نوٹس بورڈ پر آویزاں کی جائے گی۔

آٹھ سے دس دسمبر کو تحصیل سطح پر شکایات سُن کر ان کا ازالہ کیا جائے گا۔گیارہ سے تیرہ دسمبر کو شارٹ لسٹ امیدواروں کے انٹرویوز لیے جائیں گے ۔ فائنل میرٹ لسٹ 15 دسمبر کو سکول بورڈ اور ایس ٹی آئی پورٹل پر دستیاب ہوگی۔سولہ دسمبر کو منتخب امیدواروں کے آرڈرز پورٹل پر جاری کیے جائیں گے ۔تمام امیدوار، ہیڈز اور متعلقہ عملہ درج ذیل شیڈول پر عملدرآمد یقینی بنائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ہیلتھ کارڈ فعال، باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا، فیصل راٹھور

غزہ جنگ بندی دھوکا،فلسطینیوں کا قتل عام جا ری ، مشتاق احمد

چیئر مین سینیٹ کا یواین کے تعاون سے منعقدہ نمائش کا دورہ

حکومت اعلیٰ تعلیمی تحقیق سے استفادہ کیلئے تیار ہے ،رانا مشہود

صفا ئی کے معیار پر کو ئی سمجھوتا نہیں کیا جا ئیگا ، کمشنر راولپنڈی

کرکٹ گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن،سی ڈی اے و پی سی بی میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ