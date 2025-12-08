صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت خواتین ٹرسٹ : 30مستحق فیملیز میں شادی باکس تقسیم

  • لاہور
الخدمت خواتین ٹرسٹ : 30مستحق فیملیز میں شادی باکس تقسیم

لاہور(سٹاف رپورٹر )الخدمت فائونڈیشن پاکستان کا واحد رفاعی ادارہ ہے جو زندگی کے ہر سماجی و معاشرتی شعبہ میں بلا تفریق رنگ و نسل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں خدمات سرانجام دے رہا ہے۔

ان خیالات کا اظہار وائس پریزیڈنٹ الخدمت خواتین ٹرسٹ صبا ثاقب نے الخدمت خواتین ٹرسٹ لاہور کی جانب سے 30 مستحق فیملیز میں بچیوں کے لئے شادی باکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں ثمینہ سعید نائب قیمہ حلقہ جماعت اسلامی خواتین ونگ پاکستان، زرفشاں فرحین جنرل منیجر الخدمت خواتین ٹرسٹ پاکستان، سوشل ایکٹیوسٹ رقیہ، طلعت خان پروگرام انچارج شادی باکس و دیگر معززین نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر