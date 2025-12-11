صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل بلڈنگز کو نقشے جمع کرانیکی ہدایت

  • لاہور
کمرشل بلڈنگز کو نقشے جمع کرانیکی ہدایت

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)میونسپل کمیٹی شیخوپورہ کے پلاننگ آفیسر عامر صفدر نے کہا ہے کہ لاہور سرگودھا روڈ پر واقع تمام کمرشل بلڈنگز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ۔۔۔

 وہ اپنے نقشہ جات میونسپل کمیٹی میں جمع کروائیں اور جس بلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں کروایا گیا اسکے مالکان فوری نقشے جمع کروا کر بلڈنگ کو ریگولر قانون کے مطابق کروائیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عامر صفدر نے کہا جن بلڈنگ مالکان نے نوٹس ملنے کے باوجود بھی نقشے جمع نہیں کروائے وہ بلڈنگ غیر قانونی ہے ،جلد کاروائی کی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونین کونسل بھاگٹانوالہ میں مفت ریڑھیاں فراہم کرنے کیلئے قرعہ اندازی

فیسکو کی بے ہنگم سپلائی لائنیں ،کسی بھی وقت سانحہ ہونیکا خطرہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے ایک ہزار لٹر دودھ تلف کر دیا

نامعلوم افراد نے ٹیلر ماسٹر کو گھر کی دہلیز پر گولی مار دی

تیز رفتار کار راہگیرسے ٹکرا کر ڈیوائیڈر کے جنگلے پر چڑھ گئی ،زخمی کی حالت نازک

11 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن