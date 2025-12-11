ستھرا پنجاب کے ورکرز 4ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر سراپااحتجاج
الہ آباد ،تلونڈی (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)ستھرا پنجاب ورکرز کا 4ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر کنگن پور اورالہ آباد میںشدید احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی رہی۔
عبد الرحمن ،شرافت ،عبدالرزاق ، اویس و دیگر نے میڈیاکو بتایا 4 ماہ سے تنخواہیں جاری نہیں کی گئیں، گھریلو معاملات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ۔ ورکرز نے الزام عائد کیا کہ بغیر وجہ بتائے کٹوتیاں میں کی جاتی ہیں۔ ورکرز نے مطالبہ کیا کہ کمشنر ، ڈپٹی کمشنر قصور و دیگر حکام فوری نوٹس لیکر تنخواہیں دلائیں۔