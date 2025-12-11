صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسائز: 280 آپریشنز میں 14 ٹن منشیات برآمد

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے، خبر نگار)سیکرٹری ایکسائز ،ٹیکسیشن مسعود مختار کا کہنا تھا کہ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب نے گزشتہ چار ماہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا،280 آپریشنز میں 14 ٹن کے قریب منشیات قبضے میں لی گئیں۔

گزشتہ چار ماہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا،280 آپریشنز میں 14 ٹن کے قریب منشیات قبضے میں لی گئیں۔ شفاف نظام کے تحت 168 ایف آ ئی آ رز درج کی گئیں ،متعدد مجرم گرفتار کئے گئے ،پہلی بار منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں 14 سال قید کی سزا دی گئی۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن