صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

11سالہ بچی کو ہراساں کرنیوالا وین ڈرائیورگرفتار

  • لاہور
11سالہ بچی کو ہراساں کرنیوالا وین ڈرائیورگرفتار

دوسرے واقعہ میں 15سالہ لڑکی سے زیادتی کرنیوالا اوباش پکڑاگیا

لاہور(کرائم رپورٹر)لیاقت آباد پولیس نے 11 سالہ بچی کو ہراساں اور تنگ کرنے والا وین ڈرائیور گرفتار کر لیا ۔ترجمان کے مطابق ایس ایچ او لیاقت آباد نے ٹیم کے ہمراہ لیاقت آباد بازار میں ملزم حنیف کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ بچی وین میں سکول سے لیاقت آباد گھر واپس آ رہی تھی کہ اوباش نے وین میں بچی سے چھیڑ چھاڑ اور تنگ کرنا شروع کر دیا ۔اس دوران بچی کے شور کرنے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا۔دریں اثنا چوکی سگیاں پولیس نے 15 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا اوباش ملزم گرفتار کر لیا ۔ترجمان کے مطابق سگیاں پولیس نے 15کی کال پر کارروائی کرتے ہوئے 15 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والے ملزم رمضان کو گرفتار کرلیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم رشتے میں لڑکی کا تایا زاد بھائی لگتا جو والدین کی وفات کے بعد لڑکی اسی کے گھر رہ رہی تھی ،پولیس نے مزید بتایا کہ ملزم تین ماہ سے معصوم کم عمر لڑکی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا رہا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مسیحی آبادیوں، قبرستانوں اور چرچز میں صفائی کا آغاز

بھٹوں پر ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پرکارروائی، جرمانہ

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف آپریشن

میلسی میں ٹریفک جام، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ

سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن