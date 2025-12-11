صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لٹن روڈ پر3کروڑ لاگت سے لینڈ سکیپنگ منصوبہ مکمل

  • لاہور
لٹن روڈ پر3کروڑ لاگت سے لینڈ سکیپنگ منصوبہ مکمل

نئی گرِل والی باؤنڈری وال اور گرینائٹ ٹائلز والا واک وے منصوبے کا نمایاں حصہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے شہر میں لینڈ سکیپنگ کے حوالے سے ایک اہم سنگِ میل عبور کر لیا ہے ۔تین کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے لٹن روڈ پر جدید سہولیات سے آراستہ منصوبہ مکمل کر دیا گیا ہے ،جس کے ذریعے برسوں سے ناقابل استعمال سرکاری اراضی کو نہ صرف بحال کیا گیابلکہ اسے شہریوں کے لیے ایک مکمل تفریحی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے ۔منصوبے میں درخت، پودے ، گھاس اور آئیوی لگا کر پورے ایریا کی خوبصورتی دوبارہ ابھاری گئی ہے ،جبکہ پرگولا اور وسیع بیٹھنے کی جگہوں نے شہریوں کو معیاری بیٹھک کی بہترین سہولت فراہم کی ہے ۔علاقے میں نصب کیے گئے انرجی ایفیشنٹ ایل ای ڈی لائٹس والے آرائشی پولزنہ صرف ماحول کو روشن کرتے ہیں بلکہ سکیورٹی کے معیار کو بھی بہتر بناتے ہیں۔نئی گرِل والی باؤنڈری وال اور گرینائٹ ٹائلز والا واک وے اس منصوبے کا نمایاں حصہ ہے ،جو شہریوں کو محفوظ، صاف اور آرام دہ واک کا ماحول مہیا کرتا ہے ۔بچوں کے لیے جدید پلے ایریا تیار کیا گیا ہے جس میں ای پی ڈی ایم سافٹ فلورنگ، جھولے ، سیزا اور میری گوراؤنڈ شامل ہیں-جو پہلے کسی بھی سرکاری لینڈ سکیپنگ ایریا میں دستیاب نہیں تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونین کونسل بھاگٹانوالہ میں مفت ریڑھیاں فراہم کرنے کیلئے قرعہ اندازی

فیسکو کی بے ہنگم سپلائی لائنیں ،کسی بھی وقت سانحہ ہونیکا خطرہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے ایک ہزار لٹر دودھ تلف کر دیا

نامعلوم افراد نے ٹیلر ماسٹر کو گھر کی دہلیز پر گولی مار دی

تیز رفتار کار راہگیرسے ٹکرا کر ڈیوائیڈر کے جنگلے پر چڑھ گئی ،زخمی کی حالت نازک

11 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن