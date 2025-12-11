صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی حقوق کے عالمی دن پر الحمرا ہال میں تقریب

  • لاہور
انسانی حقوق کے عالمی دن پر الحمرا ہال میں تقریب

آئین شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا:وزیر تعلیم ودیگر کاخطاب

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے،خبرنگار )محکمہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ادارہ تعلٰیم و آگاہی، یونیسکو اور ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کیجانب سے الحمرا ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔جو میں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن رانا سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ۔سی ای او ادارہ تعلیم و آگاہی ڈاکٹر بیلا رضا جمیل نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ ڈاکٹر بیلا رضا جمیل نے یومِ انسانی حقوق کی عالمی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی۔

اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے ۔ آج سٹیج پر خواتین کی نمائندگی دیکھ کر خوشی محسوس ہورہی ہے ۔لاہور شہر سمیت پنجاب حکومت تمام شہروں میں انسان دوست اور مساوات پر مبنی پالیسیوں پر گامزن ہے ۔\\\"انسانی حقوق، مساوات اور سماجی شمولیت\\\" پر اہم پینل ڈسکشن بھی ہوئی۔خواتین و بچوں کے حقوق، تعلیم، معاشی بااختیاری پر جامع گفتگو ہوئی۔انسانی حقوق کے دن کے موقع پر طلبہ اور نمائندوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور ترکیہ آزمائے ہوئے قابل اعتماد دوست، علیم خان

ڈ ی جی ہیلتھ ، حفاظتی ٹیکہ جات، ڈی ای ڈ ی پولی کلینک تبدیل

وزیراعظم آزاد کشمیر 13دسمبر کو راولاکوٹ کا پہلا سرکاری دورہ کرینگے

زیر سماعت مقدمات کی مؤثر پیروی یقینی بنائی جائے،آئی جی

وزیر مملکت سے امریکی وفد کی ملاقات ،مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن