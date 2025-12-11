صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوایم ٹی کا کانووکیشن ، 2 ہزار طلبہ میں ڈگریاں تقسیم

  • لاہور
یوایم ٹی کا کانووکیشن ، 2 ہزار طلبہ میں ڈگریاں تقسیم

کسی قوم کی اصل دولت اسکی تعلیم یافتہ نوجوان نسل ہوتی ہے:وزیر خزانہ

لاہور(خبر نگار)وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی جوہر ٹاؤن میں منعقد ہونے والے 28 ویں سالانہ کانووکیشن کی مرکزی تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی جس میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبہ، والدین، اساتذہ، ماہرین تعلیم، صنعتکاروں اور کاروباری حضرات اورمختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے یونیورسٹی کے اولڈ سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد نے شرکت کی ،یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اس سال ہو ایم ٹی کے 2,000 سے زائد طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں ہیں جن میں 74 پی ایچ ڈی سکالرز، 185 گولڈ میڈلسٹس اور 300 ہونہار سکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ شامل ہیں۔ تقریب میں یونیورسٹی کے ڈینز، ڈائریکٹرز، سینئر عہدیداران اور 133 رضاکار طلبہ نے انتظامی خدمات انجام دیں۔وزیر خزانہ  نے اپنے خطاب میں کامیاب طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کسی قوم کی اصل دولت اس کے خزانے نہیں بلکہ اس کی تعلیم یافتہ نوجوان نسل ہوتی ہے ۔

