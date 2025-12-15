صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگلی پرندوں کا گوشت ‘حنوط شدہ جانور و پرندے برآمد

  • لاہور
دو ملزمان موقع پر گرفتار ، پونے چار لاکھ روپے جرمانہ ، کیس نمٹا دیا گیا

لاہور(آن لائن)جنگلی جانوروں اور پرندوں کے غیر قانونی شکار و کاروبار کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کارروائیوں کے دوران وائلڈ لائف رینجرز نے لاہور شہر کے ایک نجی ڈائننگ ہال سے جنگلی پرندوں کے گوشت کی کثیر مقدار اور درجنوں حنوط شدہ جنگلی جانور و پرندے برآمد کر لئے۔ عدالتی سرچ وارنٹ کے بعد نجی ڈائننگ ہال پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے غیر قانونی سامان برآمد ہونے پر دو ملزمان کو موقع پر گرفتار کر کے ان کیخلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ادھر ایک الگ کارروائی میں اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر ضلع اٹک شاہزیب خورشید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تیتر کے غیر قانونی شکار میں ملوث پانچ شکاریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے 13ذبح شدہ تیتر اور تین بندوقیں برآمد ہوئیں، جنہیں پونے چار لاکھ روپے محکمانہ معاوضہ کی مد میں جرمانہ کر کے کیس نمٹا دیا گیا۔

 

