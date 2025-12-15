وزارت توانائی کا لیسکو کو خراب میٹر فوری تبدیل کرنیکا حکم
نئے کنکشنز کی ہزاروں درخواستیں میٹرز نہ ہونے کے باعث التوا کا شکار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو صارفین کی مشکلات کا نوٹس، وزارت توانائی نے لیسکو کو تمام خراب میٹر فوری تبدیل کرنے کا حکم دیدیا، ذرائع کے مطابق وزیر پاور ڈویژن نے صارفین کو درپیش مشکلات پرچیئرمین لیسکو عامر ضیا اور بورڈ ممبران پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ دی ہے اور وضاحت طلب کی ہے کہ ڈیفیکٹو میٹر،ستمبر کے بعد سے تبدیل کیوں نہیں کئے جا رہے ، انہوں نے کہا کہ ایسی پالیسی کیوں بناتے ہیں جس سے صارفین مشکلات کا شکار ہوں ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو میں نیو کنکشنز کی ہزاروں درخواستیں بھی میٹرز نہ ہونے کے باعث التوا کا شکار ہیں،وزارت پاور ڈویژن نے ڈیفیکٹو تمام میٹرز 15 روز میں تبدیل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ لیسکو بورڈ ذمہ دارافسران کیخلاف کارروائی کر کے آگاہ کرے کہ کس نے نئے میٹر،خریدنے اور تبدیل کرنے سے روکا تھا۔