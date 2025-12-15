صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منکرین ختم نبوت کیخلاف جدوجہد جا ری رکھیں : علما کرام

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت کے زیر اہتمام جامع مسجد شہداختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر میں منعقدہ۔۔۔

 خلیفہ بلا فصل یار غار و یار مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ؓ کی یاد میں شان صدیق اکبر سیمینار سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انبیا کرام،صحابہ کرام و مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کر نے والا دنیا و آخرت میں نامراد و ناکام ہو گا،ملک میں دہشتگردی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے ،منکرین ختم نبوت کیخلاف اپنی پر امن جدوجہد جا ری رکھیں گے۔

