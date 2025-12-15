صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیر تربیت افسروں کو ثقافت کی اہمیت ‘ مذہبی ہم آہنگی پر لیکچر

  • لاہور
صوفیا کی تعلیمات معاشرے میں رواداری اور امن کے فروغ کا ذریعہ :احسان بھٹہ

لاہور(سیاسی نمائندہ) قوموں کی اصل پہچان ان کی ثقافت، مذہبی ہم آہنگی اور تاریخی ورثے سے ہوتی ہے ۔ سیکرٹری/چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے 53ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیرِ تربیت افسران سے سول سروسز اکیڈمی، والٹن لاہور میں ثقافت کی اہمیت، مذہبی ہم آہنگی اور قومی تاریخ و ورثے کے تحفظ، بقا اور فروغ کے موضوع پر جامع لیکچر دیا۔

ڈاکٹر احسان بھٹہ نے اپنے خطاب میں مقامی ثقافت، بین المذاہب ہم آہنگی اور تاریخی و ثقافتی عمارات کے تحفظ اور فروغ کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو نہ صرف اپنے شاندار ماضی، ثقافت اور ورثے کی حفاظت کرتی ہیں بلکہ اسے آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کیلئے اس کا فروغ بھی یقینی بناتی ہیں۔انہوں نے صوفیائے کرام کی تعلیمات کی اہمیت پر بھی تفصیل سے گفتگو کی اور مقامی لوک ادب اور عظیم شعرا و صوفی بزرگوں جیسے وارث شاہ، بلھے شاہ، شاہ حسین اور بابا فریدکے افکار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تعلیمات معاشرے میں رواداری، محبت اور امن کے فروغ کا ذریعہ ہیں۔

